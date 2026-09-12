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Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ)

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Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ) - фото 2
Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ) - фото 3
Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ) - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ) - фото 3
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 365 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691007
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники, разделочная доска (ясень), документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
220x200x620
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х54х26
Вес, кг.
12

Описание товара Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ)

Эта инновационная кухонная мойка из кварца серии ESTETICA с крылом станет идеальным дополнением для вашей кухни! Прямоугольная форма обеспечивает удобство использования, а гладкую поверхность легко чистить. В комплект входят разделочная доска из ясеня для экологичного приготовления и сифон для защиты от затопления.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (6202, ШВАРЦ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники, разделочная доска (ясень), документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
220x200x620
Страна производитель
Россия
Описание
Эта инновационная кухонная мойка из кварца серии ESTETICA с крылом станет идеальным дополнением для вашей кухни! Прямоугольная форма обеспечивает удобство использования, а гладкую поверхность легко чистить. В комплект входят разделочная доска из ясеня для экологичного приготовления и сифон для защиты от затопления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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