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Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ)

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Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 3
Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 4
Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 5
Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 3
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 4
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 5
  • Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 315 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690994
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, разделочная доска, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
да
Габариты (ВxГxШ)
220x200x500
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
69х54х26
Вес, кг.
11.9

Описание товара Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ)

Эта стильная и изящная кухонная мойка серии Estetica станет идеальным дополнением для вашей кухни. Изготовлена из прочного кварца, она имеет прямоугольную форму для удобства использования и гладкую поверхность для легкой чистки. В комплекте идут разделочная доска из ясеня и система слива с прямоугольным переливом для защиты от затоплений.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA ESTETICA (5804, АЛЮМИНИУМ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, разделочная доска, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварц
Кол-во основных чаш
1
Разделочная доска в комплекте
Да
Отверстие для смесителя
да
Габариты (ВxГxШ)
220x200x500
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Эта стильная и изящная кухонная мойка серии Estetica станет идеальным дополнением для вашей кухни. Изготовлена из прочного кварца, она имеет прямоугольную форму для удобства использования и гладкую поверхность для легкой чистки. В комплекте идут разделочная доска из ясеня и система слива с прямоугольным переливом для защиты от затоплений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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