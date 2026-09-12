Кухонная мойка GRANULA (5951, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690958
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений, упаковка, документация
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x200x590
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
58х55х27
Вес, кг.
10.9
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (5951, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
Стильная кухонная мойка Granula - воплощение лаконичности и простоты, современного дизайна и надёжности. Изготовлена из высококачественной премиальной стали марки AISI-304 с PVD покрытием.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон с отводом для бытовой техники (решётка сифона: нерж), комплект креплений, упаковка, документация
Цвет
графит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x200x590
Страна производитель
Россия
Стильная кухонная мойка Granula - воплощение лаконичности и простоты, современного дизайна и надёжности. Изготовлена из высококачественной премиальной стали марки AISI-304 с PVD покрытием.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Кухонная мойка GRANULA (5951, ГРАФИТ МАТОВЫЙ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (5951, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)