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RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик

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RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 1
RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 2
RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 3
RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 4
RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 5
RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 6
RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 1
  • RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 2
  • RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 3
  • RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 4
  • RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 5
  • RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 6
  • RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681808
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
80х59х29
Вес, кг.
18.8

Описание товара RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик

Коллекция AXEL изготавливается из европейского сырья, отвечает всем стандартам и требованиям и является экологически чистым продуктом. Современная палитра из 6 востребованных и актуальных цветов коллекции соответствуют тенденциям современного дизайна - идеальная матрица покупательского спроса и подойдут для любого дизайнерского решения.

Отзывы о товаре RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
Коллекция AXEL изготавливается из европейского сырья, отвечает всем стандартам и требованиям и является экологически чистым продуктом. Современная палитра из 6 востребованных и актуальных цветов коллекции соответствуют тенденциям современного дизайна - идеальная матрица покупательского спроса и подойдут для любого дизайнерского решения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


RIVELATO Мойка AXEL 60, 1-чаша, 630*520 мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый металлик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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