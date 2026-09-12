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Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный

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Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный - фото 1
Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный - фото 2
Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный - фото 3
Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный - фото 4
Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный - фото 1
  • Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный - фото 2
  • Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный - фото 3
  • Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный - фото 4
  • Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681852
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
79х58х28
Вес, кг.
5.2

Описание товара Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный

Rinox – это коллекция кухонных моек, изготовленных из нержавеющей стали марки SUS 304, что гарантирует долговечность мойки в условиях постоянного контакта с водой. Источником вдохновения дизайнеров стали не сложные декоративные приемы, а практичность изделий. Визуальное оформление основано на чистой геометрии. Это четкие линии, симметрия, диагонали. Вместо декоративности – простота и сдержанность. Вместо эмоций – функциональность и порядок. Вопреки всем представлениям, эти принципы, воплощенные в каждой детали, смогли, с одной стороны, подчеркнуть выразительный характер коллекции, а с другой – оставить пространство для самовыражения. Благодаря своей прочной конструкции и эргономичному дизайну RINOX гарантирует, что любая кухонная задача станет проще простого.

Отзывы о товаре Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Развернуть
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Rinox – это коллекция кухонных моек, изготовленных из нержавеющей стали марки SUS 304, что гарантирует долговечность мойки в условиях постоянного контакта с водой. Источником вдохновения дизайнеров стали не сложные декоративные приемы, а практичность изделий. Визуальное оформление основано на чистой геометрии. Это четкие линии, симметрия, диагонали. Вместо декоративности – простота и сдержанность. Вместо эмоций – функциональность и порядок. Вопреки всем представлениям, эти принципы, воплощенные в каждой детали, смогли, с одной стороны, подчеркнуть выразительный характер коллекции, а с другой – оставить пространство для самовыражения. Благодаря своей прочной конструкции и эргономичному дизайну RINOX гарантирует, что любая кухонная задача станет проще простого.
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Rivelato Rinox 5450 PVD black Мойка нерж.сталь 1 чаша 540*500*200 мм, монтаж: врезной, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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