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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279

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Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 1
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 2
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 3
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 4
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 5
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 6
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 7
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 8
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 9
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 10
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 11
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 12
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 13
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 14
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 15
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 16
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 17
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 18
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 19
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 20
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 21
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 22
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
синий
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
100 Вт
Время работы от аккумулятора
40 мин
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 1
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 2
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 3
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 4
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 5
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 6
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 7
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 8
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 9
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 10
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 11
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 12
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 13
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 14
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 15
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 16
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 17
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 18
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 19
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 20
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 21
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 22
  • Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
7 510 руб.  9 990 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 690235
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279
7 510 руб. -25%
9 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
синий
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, турбощетка, щелевая насадка, аксессуары, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
возможность использования в автомобиле
Уровень шума
72
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
100 Вт
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора
40 мин
Время зарядки
270 мин
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х26х18
Вес, кг.
2.7

Описание товара Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279

Беспроводной пылесос КТ-5279 очень удобен при оперативной уборке. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины. Кнопка «Мощность» циклически переключает уровни мощности. Всего у пылесоса 2 уровня мощности. Индикаторы заряда горят во время работы. Чем больше индикаторов заряда горит, тем выше текущий уровень заряда аккумулятора. Насадка «2 в 1» состоит из ворсовой щетки и щелевой насадки. Ворсовая щётка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, уборки в авто. Щелевая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест. Беспроводной пылесос КТ-5279 комплектуется напольной насадкой с турбощеткой, которая помогает качественно справиться с уборкой. Светодиодная подсветка напольной щетки сделает уборку комфортной даже в затемнённых местах. Вместительный контейнер пылесборника ёмкостью 0.8 л легко снимается и моется. В процессе уборки вы можете воспользоваться быстрой очисткой пылесборника. Для этого необходимо просто открыть крышку пылесборника, держа его над мусорным ведром. Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки с металлической сеткой, которые также можно вынуть и почистить. К пылесосу КТ-5279 прилагаются насадка «2 в 1» и кронштейн для настенного хранения устройства, а также блок питания для зарядки.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
синий
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, турбощетка, щелевая насадка, аксессуары, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
возможность использования в автомобиле
Уровень шума
72
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
100 Вт
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора
40 мин
Время зарядки
270 мин
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной пылесос КТ-5279 очень удобен при оперативной уборке. Благодаря работе от аккумулятора не нужно включать вилку в розетку, провода не мешают под ногами. Поэтому пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого уголка квартиры до машины. Кнопка «Мощность» циклически переключает уровни мощности. Всего у пылесоса 2 уровня мощности. Индикаторы заряда горят во время работы. Чем больше индикаторов заряда горит, тем выше текущий уровень заряда аккумулятора. Насадка «2 в 1» состоит из ворсовой щетки и щелевой насадки. Ворсовая щётка может использоваться для чистки ковров и ковровых поверхностей, уборки в авто. Щелевая насадка позволит добраться до самых труднодоступных и узких мест. Беспроводной пылесос КТ-5279 комплектуется напольной насадкой с турбощеткой, которая помогает качественно справиться с уборкой. Светодиодная подсветка напольной щетки сделает уборку комфортной даже в затемнённых местах. Вместительный контейнер пылесборника ёмкостью 0.8 л легко снимается и моется. В процессе уборки вы можете воспользоваться быстрой очисткой пылесборника. Для этого необходимо просто открыть крышку пылесборника, держа его над мусорным ведром. Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки с металлической сеткой, которые также можно вынуть и почистить. К пылесосу КТ-5279 прилагаются насадка «2 в 1» и кронштейн для настенного хранения устройства, а также блок питания для зарядки.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос беспроводной Kitfort КТ-5279 - по цене 7510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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