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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8513) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8513)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8513) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8513) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
149
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8513) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8513) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689930
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
29
Габариты (ВxГxШ), мм
275x215x213
Габаритные размеры), см
27.5x21.5x21.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
149
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х7
Вес, г.
800

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8513)

Смеситель Fmark FS8513 создан для тех, кто ценит простоту конструкции, высокую надёжность и строгую эстетику. Выполненный из нержавеющей стали AISI 304, он устойчив к коррозии, перепадам температур и воздействию жёсткой воды. Настенное крепление экономит пространство и делает модель особенно удобной для кухни с открытой рабочей зоной. Классический высокий излив с округлым изгибом обеспечивает удобный доступ к мойке и поворот на 180°, что облегчает наполнение крупных ёмкостей или мытьё посуды. Модель укомплектована вентильными рукоятками из той же стали марки 304 — они тяжёлые, прочные и подчёркивают надёжность конструкции. Внутри установлены латунные кран-буксы с керамическими пластинами, устойчивые к загрязнениям и износу, особенно актуальные в регионах с жёсткой водопроводной водой.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8513)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
29
Габариты (ВxГxШ), мм
275x215x213
Габаритные размеры), см
27.5x21.5x21.3
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Развернуть
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
149
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8513 создан для тех, кто ценит простоту конструкции, высокую надёжность и строгую эстетику. Выполненный из нержавеющей стали AISI 304, он устойчив к коррозии, перепадам температур и воздействию жёсткой воды. Настенное крепление экономит пространство и делает модель особенно удобной для кухни с открытой рабочей зоной. Классический высокий излив с округлым изгибом обеспечивает удобный доступ к мойке и поворот на 180°, что облегчает наполнение крупных ёмкостей или мытьё посуды. Модель укомплектована вентильными рукоятками из той же стали марки 304 — они тяжёлые, прочные и подчёркивают надёжность конструкции. Внутри установлены латунные кран-буксы с керамическими пластинами, устойчивые к загрязнениям и износу, особенно актуальные в регионах с жёсткой водопроводной водой.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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