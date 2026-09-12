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Кухонная мойка GRANULA (8101, ЧЁРНЫЙ ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA (8101, ЧЁРНЫЙ )

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Кухонная мойка GRANULA (8101, ЧЁРНЫЙ ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (8101, ЧЁРНЫЙ ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
2
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA (8101, ЧЁРНЫЙ ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (8101, ЧЁРНЫЙ ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689622
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
2
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Габариты (ВxГxШ)
810x500x220
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х54х26
Вес, кг.
18

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (8101, ЧЁРНЫЙ )

Мойка для кухни Granula 8101 - продуманное решение для просторных рабочих зон. Эта прямоугольная модель большого размера предназначена для больших кухонь, где важны удобство и функциональность. Мойка для кухни из камня оснащена двумя большими чашами, что обеспечивает максимум рабочего пространства и позволяет одновременно заниматься подготовкой продуктов и мытьем посуды. Две огромные глубокие чаши дают возможность размещать крупные кастрюли и противни без сложностей, а форма раковины способствует аккуратному отводу воды и удобству использования.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (8101, ЧЁРНЫЙ )




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
2
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Развернуть
Кол-во дополнительных чаш
1
Габариты (ВxГxШ)
810x500x220
Страна производитель
Россия
Описание
Мойка для кухни Granula 8101 - продуманное решение для просторных рабочих зон. Эта прямоугольная модель большого размера предназначена для больших кухонь, где важны удобство и функциональность. Мойка для кухни из камня оснащена двумя большими чашами, что обеспечивает максимум рабочего пространства и позволяет одновременно заниматься подготовкой продуктов и мытьем посуды. Две огромные глубокие чаши дают возможность размещать крупные кастрюли и противни без сложностей, а форма раковины способствует аккуратному отводу воды и удобству использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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