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Кухонная мойка GRANULA (7804, ПИРИТ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA (7804, ПИРИТ)

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Кухонная мойка GRANULA (7804, ПИРИТ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (7804, ПИРИТ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
пирит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
  • Кухонная мойка GRANULA (7804, ПИРИТ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (7804, ПИРИТ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689590
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сливная арматура, инструкция, упаковка
Цвет
пирит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
215x200x780
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х54х26
Вес, кг.
16

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (7804, ПИРИТ)

Познакомьтесь с изысканной мойкой GRANULA 7804 от российского производителя, выполненной из превосходного кварцевого материала. Непринужденный стиль, гибкость плоского крыла и комфорт глубокой чаши внесут изящество в вашу кухню.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (7804, ПИРИТ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сливная арматура, инструкция, упаковка
Цвет
пирит
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
нет
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
215x200x780
Страна производитель
Россия
Описание
Познакомьтесь с изысканной мойкой GRANULA 7804 от российского производителя, выполненной из превосходного кварцевого материала. Непринужденный стиль, гибкость плоского крыла и комфорт глубокой чаши внесут изящество в вашу кухню.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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