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Кухонная мойка GRANULA (7802, ШВАРЦ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA (7802, ШВАРЦ)

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Кухонная мойка GRANULA (7802, ШВАРЦ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (7802, ШВАРЦ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
185
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA (7802, ШВАРЦ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (7802, ШВАРЦ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 176 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689584
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, корзинчатый вентиль, сливная арматура, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
185
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
205x185x780
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х54х26
Вес, кг.
18

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (7802, ШВАРЦ)

Превосходная кухонная мойка из кварца GRANULA 7802, разработанна российскими производителями, обладает эргономичной прямоугольной формой, основной и дополнительной малой чашами. Мысленно спроектированное сочетание двух чаш и крыла гарантирует создание идеальной рабочей атмосферы на вашей кухне. Поверхность материала не пористая, не впитывает жир и грязь. Кварцевые кухонные мойки GRANULA устойчивы к воздействию бытовой химии, не выгорают и не вымываются в силу однородной структуры материала, сохраняя свой внешний вид в течении всего срока эксплуатации.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (7802, ШВАРЦ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, корзинчатый вентиль, сливная арматура, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
185
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
да
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
205x185x780
Страна производитель
Россия
Описание
Превосходная кухонная мойка из кварца GRANULA 7802, разработанна российскими производителями, обладает эргономичной прямоугольной формой, основной и дополнительной малой чашами. Мысленно спроектированное сочетание двух чаш и крыла гарантирует создание идеальной рабочей атмосферы на вашей кухне. Поверхность материала не пористая, не впитывает жир и грязь. Кварцевые кухонные мойки GRANULA устойчивы к воздействию бытовой химии, не выгорают и не вымываются в силу однородной структуры материала, сохраняя свой внешний вид в течении всего срока эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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