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Кухонная мойка GRANULA (6001, ПИРИТ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA (6001, ПИРИТ)

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Кухонная мойка GRANULA (6001, ПИРИТ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (6001, ПИРИТ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
пирит
Установка
накладной
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA (6001, ПИРИТ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (6001, ПИРИТ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689550
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сливная арматура, сифон с отводом для бытовой техники, инструкция, гарантийный талон
Цвет
пирит
Установка
накладной
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
215x200x600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
69х54х26
Вес, кг.
15

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (6001, ПИРИТ)

Откройте мир комфорта и элегантности с мойкой из кварца, созданной российским производителем. Ее эргономичный дизайн с большой чашей и специальными отверстиями под аксессуары станет украшением вашей кухни. Кварцевые мойки просты в уходе и не впитывают в себя пятен. Любое пятно легко убирается при помощи губки и обычного моющего средства. За счёт более твердых и надёжных материалов кварцевые мойки долго служат, в отличие от мраморных моек. Они более устойчивы к ударам, царапинам и перепадам температур. Мойки из кварца экологичны и не выделяют вредных веществ при эксплуатации. Привлекательный внешний вид этих моек, делает кухню более стильной. Также они приятные на ощупь. Ещё мойки из этого материала, отличаются своей бесшумностью.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (6001, ПИРИТ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сливная арматура, сифон с отводом для бытовой техники, инструкция, гарантийный талон
Цвет
пирит
Установка
накладной
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
215x200x600
Страна производитель
Россия
Описание
Откройте мир комфорта и элегантности с мойкой из кварца, созданной российским производителем. Ее эргономичный дизайн с большой чашей и специальными отверстиями под аксессуары станет украшением вашей кухни. Кварцевые мойки просты в уходе и не впитывают в себя пятен. Любое пятно легко убирается при помощи губки и обычного моющего средства. За счёт более твердых и надёжных материалов кварцевые мойки долго служат, в отличие от мраморных моек. Они более устойчивы к ударам, царапинам и перепадам температур. Мойки из кварца экологичны и не выделяют вредных веществ при эксплуатации. Привлекательный внешний вид этих моек, делает кухню более стильной. Также они приятные на ощупь. Ещё мойки из этого материала, отличаются своей бесшумностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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