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Кухонная мойка GRANULA (5551, ГРАФИТ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA (5551, ГРАФИТ)

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Кухонная мойка GRANULA (5551, ГРАФИТ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (5551, ГРАФИТ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Кухонная мойка GRANULA (5551, ГРАФИТ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (5551, ГРАФИТ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689540
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
69х54х26
Вес, кг.
11

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (5551, ГРАФИТ)

Уникальные мойки из композитного кварца от российского производителя предлагают универсальный монтаж для подстольного или надстольного расположения. Это обеспечивает максимальную адаптивность к вашим дизайнерским предпочтениям. Выберите из десяти стильных цветов и улучшите свою кухню уже сегодня!

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (5551, ГРАФИТ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Описание
Уникальные мойки из композитного кварца от российского производителя предлагают универсальный монтаж для подстольного или надстольного расположения. Это обеспечивает максимальную адаптивность к вашим дизайнерским предпочтениям. Выберите из десяти стильных цветов и улучшите свою кухню уже сегодня!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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