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Кухонная мойка GRANULA (4801, АРКТИК) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA (4801, АРКТИК)

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Кухонная мойка GRANULA (4801, АРКТИК) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
185
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA (4801, АРКТИК) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (4801, АРКТИК) - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA (4801, АРКТИК) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 255 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689522
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
корзинчатый вентиль, отверстие под смеситель, сливная арматура, кухонная мойка
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
185
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
200x185x370
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х54х26
Вес, кг.
9

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (4801, АРКТИК)

Кухонная мойка Granula Gr-4801 арктик Ширина шкафа под мойкой: 45 см Отверстие перелива расположено в чаше мойки. В комплект входит сливная арматура 3 1/2 (90 мм) с переливом и сифоном. Кварцевые мойки Granula, произведённые из композитного материала, имеют приятную на ощупь структуру, которая схожа с поверхностью натурального камня. Они созданы для тех, кто ценит естественную красоту и функциональность.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (4801, АРКТИК)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
корзинчатый вентиль, отверстие под смеситель, сливная арматура, кухонная мойка
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
185
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
200x185x370
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонная мойка Granula Gr-4801 арктик Ширина шкафа под мойкой: 45 см Отверстие перелива расположено в чаше мойки. В комплект входит сливная арматура 3 1/2 (90 мм) с переливом и сифоном. Кварцевые мойки Granula, произведённые из композитного материала, имеют приятную на ощупь структуру, которая схожа с поверхностью натурального камня. Они созданы для тех, кто ценит естественную красоту и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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