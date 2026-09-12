Top.Mail.Ru
Кухонная мойка GRANULA (4651, АЛЮМИНИУМ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кухонная мойка GRANULA (4651, АЛЮМИНИУМ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кухонная мойка GRANULA (4651, АЛЮМИНИУМ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (4651, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
накладной
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA (4651, АЛЮМИНИУМ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (4651, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689513
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, корзинчатый вентиль, отверстие под смеситель, сливная арматура
Цвет
серый
Установка
накладной
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
220x200x510
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х54х26
Вес, кг.
12.5

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (4651, АЛЮМИНИУМ)

Элегантная и стильная прямоугольная мойка с просторной чашей, подойдет для кухни любого размера. Российский производитель обеспечивает качество и надежность.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (4651, АЛЮМИНИУМ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, корзинчатый вентиль, отверстие под смеситель, сливная арматура
Цвет
серый
Установка
накладной
Форма
квадратная
Глубина чаши
200
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
220x200x510
Страна производитель
Россия
Описание
Элегантная и стильная прямоугольная мойка с просторной чашей, подойдет для кухни любого размера. Российский производитель обеспечивает качество и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка GRANULA (4651, АЛЮМИНИУМ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...