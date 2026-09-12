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Кухонная мойка GRANULA (4201, АЛЮМИНИУМ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка GRANULA (4201, АЛЮМИНИУМ)

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Кухонная мойка GRANULA (4201, АЛЮМИНИУМ) - фото 1
Кухонная мойка GRANULA (4201, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
подстольная
Форма
квадратная
Глубина чаши
195
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA (4201, АЛЮМИНИУМ) - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA (4201, АЛЮМИНИУМ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 105 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689497
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, сливная арматура, комплект креплений
Цвет
серый
Установка
подстольная
Форма
квадратная
Глубина чаши
195
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x195x490
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х54х26
Вес, кг.
12

Описание товара Кухонная мойка GRANULA (4201, АЛЮМИНИУМ)

Компактная, но очень вместительная и удобная модель Granula 4201 – это классическая кухонная мойка с квадратной чашей. Легко монтируется практически в любую столешницу. Стильный дизайн и большая цветовая гамма делают её удачным дополнением любого интерьера.

Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (4201, АЛЮМИНИУМ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, сливная арматура, комплект креплений
Цвет
серый
Установка
подстольная
Форма
квадратная
Глубина чаши
195
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
Да
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x195x490
Страна производитель
Россия
Описание
Компактная, но очень вместительная и удобная модель Granula 4201 – это классическая кухонная мойка с квадратной чашей. Легко монтируется практически в любую столешницу. Стильный дизайн и большая цветовая гамма делают её удачным дополнением любого интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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