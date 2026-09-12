Группа безопасности 3Атм (RM-GSB45)
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Характеристики
Тип товара
Группа безопасности
Цвет
золотой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689072
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Группа безопасности
Высота, см
9
Длина, м
20
Страна производства
Россия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х5
Вес, г.
310
Описание товара Группа безопасности 3Атм (RM-GSB45)
Группа безопасности защищает систему отопления от повышенного давления, автоматический воздухоотводчик удаляет воздух из системы, с помощью манометра производим индикацию давления в системе.
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Бренд
Тип товара
Группа безопасности
Высота, см
9
Длина, м
20
Страна производства
Россия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Группа безопасности защищает систему отопления от повышенного давления, автоматический воздухоотводчик удаляет воздух из системы, с помощью манометра производим индикацию давления в системе.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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