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Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 "Life" (550761) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 "Life" (550761)

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Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 &quot;Life&quot; (550761) - фото 1
Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 &quot;Life&quot; (550761) - фото 2
Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 &quot;Life&quot; (550761) - фото 3
Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 &quot;Life&quot; (550761) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 &quot;Life&quot; (550761) - фото 1
  • Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 &quot;Life&quot; (550761) - фото 2
  • Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 &quot;Life&quot; (550761) - фото 3
  • Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 &quot;Life&quot; (550761) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 735 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688458
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, металлический душевой шланг (150 см), душевая лейка, держатель для лейки, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
устойчивость к коррозии и известковому налёту
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х23
Вес, кг.
1.61

Описание товара Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 "Life" (550761)

Смеситель для ванны MIXLINE — отличный выбор для современной ванной комнаты. Благодаря однорычажному управлению вы легко регулируете температуру и напор воды одной рукой — особенно удобно в повседневном использовании. Настенный монтаж и два монтажных отверстия делают установку быстрой и аккуратной. Корпус из латуни обеспечивает долговечность, устойчив к появлению коррозии и легко сохраняет безупречный вид. Хромированное покрытие придаёт смесителю элегантный, современный блеск. Керамический картридж гарантирует плавную, мягкую работу клапана и долгий срок службы без протечек. В комплекте есть ручной душ и держатель для душа — всё, что нужно для комфортного использования каждый день.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 "Life" (550761)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, металлический душевой шланг (150 см), душевая лейка, держатель для лейки, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
устойчивость к коррозии и известковому налёту
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE — отличный выбор для современной ванной комнаты. Благодаря однорычажному управлению вы легко регулируете температуру и напор воды одной рукой — особенно удобно в повседневном использовании. Настенный монтаж и два монтажных отверстия делают установку быстрой и аккуратной. Корпус из латуни обеспечивает долговечность, устойчив к появлению коррозии и легко сохраняет безупречный вид. Хромированное покрытие придаёт смесителю элегантный, современный блеск. Керамический картридж гарантирует плавную, мягкую работу клапана и долгий срок службы без протечек. В комплекте есть ручной душ и держатель для душа — всё, что нужно для комфортного использования каждый день.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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