Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 "Life" (550761)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 "Life" (550761)
Смеситель для ванны MIXLINE — отличный выбор для современной ванной комнаты. Благодаря однорычажному управлению вы легко регулируете температуру и напор воды одной рукой — особенно удобно в повседневном использовании. Настенный монтаж и два монтажных отверстия делают установку быстрой и аккуратной. Корпус из латуни обеспечивает долговечность, устойчив к появлению коррозии и легко сохраняет безупречный вид. Хромированное покрытие придаёт смесителю элегантный, современный блеск. Керамический картридж гарантирует плавную, мягкую работу клапана и долгий срок службы без протечек. В комплекте есть ручной душ и держатель для душа — всё, что нужно для комфортного использования каждый день.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 450 руб. 6 750 руб.1363 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Vernis Shape 71668000 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСмеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71558000 хром
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черн...
-
В наличииЦена 6 140 руб. 6 210 руб.1535 руб. в СплитСмеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543
-
В наличииЦена 6 150 руб.1538 руб. в СплитСмеситель для раковины Vitra SOLID S A42440EXP
-
В наличииЦена 6 290 руб. 6 390 руб.1573 руб. в СплитСмеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Bla...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитСмеситель для раковины Dorff Prime D4002100
-
В наличииЦена 6 420 руб. 10 080 руб.1605 руб. в СплитСенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается...
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71582670 матовый ч...
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71591670 матовый ч...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Отзывы о товаре Смеситель для душа 35k MIXLINE ML26-07 "Life" (550761)