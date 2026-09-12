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Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 "Energy" (550768) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 "Energy" (550768)

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Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 &quot;Energy&quot; (550768) - фото 1
Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 &quot;Energy&quot; (550768) - фото 2
Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 &quot;Energy&quot; (550768) - фото 3
Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 &quot;Energy&quot; (550768) - фото 4
Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 &quot;Energy&quot; (550768) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 &quot;Energy&quot; (550768) - фото 1
  • Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 &quot;Energy&quot; (550768) - фото 2
  • Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 &quot;Energy&quot; (550768) - фото 3
  • Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 &quot;Energy&quot; (550768) - фото 4
  • Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 &quot;Energy&quot; (550768) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 115 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688423
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур в комплекте (лейка, шланг 1500 мм, держатель для лейки, комплект крепёжных элементов)
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х28
Вес, кг.
1.98

Описание товара Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 "Energy" (550768)

Однорычажный смеситель для ванны MIXLINE сочетает элегантный хромированный блеск с надёжностью латунного корпуса. Компактный излив длиной 176 мм не займет лишнего места, а настенный монтаж с двумя отверстиями обеспечит аккуратную установку. Керамический картридж быстро и плавно регулирует напор и температуру воды — без лишних усилий. В комплекте уже есть держатель и лейка для ручного душа, так что всё необходимое для расслабляющего водного ритуала под рукой. Надёжность, стиль и удобство — всё в одном решении.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны 30k MIXLINE ML28-01 "Energy" (550768)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур в комплекте (лейка, шланг 1500 мм, держатель для лейки, комплект крепёжных элементов)
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Однорычажный смеситель для ванны MIXLINE сочетает элегантный хромированный блеск с надёжностью латунного корпуса. Компактный излив длиной 176 мм не займет лишнего места, а настенный монтаж с двумя отверстиями обеспечит аккуратную установку. Керамический картридж быстро и плавно регулирует напор и температуру воды — без лишних усилий. В комплекте уже есть держатель и лейка для ручного душа, так что всё необходимое для расслабляющего водного ритуала под рукой. Надёжность, стиль и удобство — всё в одном решении.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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