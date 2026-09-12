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Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308)

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Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 1
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 2
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 3
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 4
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 5
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 6
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 7
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 8
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 9
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 10
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 11
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 12
Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 1
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 2
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 3
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 4
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 5
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 6
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 7
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 8
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 9
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 10
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 11
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 12
  • Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688172
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Характеристики

Бренд
ULGRAN
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х53х24
Вес, кг.
8.34

Описание товара Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308)

Мойки ULGRAN изготавливается на современном автоматизированном оборудовании по инжекционной технологии (литье под давлением) и имеет сравнительно малый вес при высокой прочности, что обеспечивает высокий уровень качества и комфортности.. Благодаря сочетанию полиэфирных смол и натуральных мраморных наполнителей полученный композитный материал в 8 раз прочнее натурального мрамора, абсолютно экологичен и безопасен для здоровья человека.

Отзывы о товаре Мойка Ulgran Classic черный (U-405-308)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ULGRAN
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Развернуть
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Мойки ULGRAN изготавливается на современном автоматизированном оборудовании по инжекционной технологии (литье под давлением) и имеет сравнительно малый вес при высокой прочности, что обеспечивает высокий уровень качества и комфортности.. Благодаря сочетанию полиэфирных смол и натуральных мраморных наполнителей полученный композитный материал в 8 раз прочнее натурального мрамора, абсолютно экологичен и безопасен для здоровья человека.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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