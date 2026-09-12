Мойка Ulgran Classic черный (U-104-308)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688166
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный мрамор
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х53х24
Вес, кг.
13.6
Описание товара Мойка Ulgran Classic черный (U-104-308)
Надежная и функциональная кухонная мойка. Выполнена из износостойких материалов, имеет современный внешний вид и проста в уходе и установке. Уникальный верхний защитный слой - Гелькоут - обеспечивает безопасность и удобство использования. Размер чаши - 510х370 мм. Установочный проем - 535х470 мм. Минимальная база для изделия - 600 мм.
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Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный мрамор
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Развернуть
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Надежная и функциональная кухонная мойка. Выполнена из износостойких материалов, имеет современный внешний вид и проста в уходе и установке. Уникальный верхний защитный слой - Гелькоут - обеспечивает безопасность и удобство использования. Размер чаши - 510х370 мм. Установочный проем - 535х470 мм. Минимальная база для изделия - 600 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
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