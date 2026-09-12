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Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-104-344) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-104-344)

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Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-104-344) - фото 1
Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-104-344) - фото 2
Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-104-344) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-104-344) - фото 1
  • Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-104-344) - фото 2
  • Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-104-344) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688153
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Характеристики

Бренд
ULGRAN
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка из искусственного камня, сифон, отвод к канализации, отводной патрубок, соединитель сифона со стоком стиральной машины, выпуск из нержавеющей стали, фильтр-пробка для выпуска из нержавеющей стали, гофрированный отвод, слив-перелив, прокладки, паспорт изделия, гарантийный талон, защитный полиэтиленовый чехол, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Габариты (ВxГxШ)
200x175x495
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х53х24
Вес, кг.
13.6

Описание товара Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-104-344)

Кухонные мойки для кухни из искусственного камня ULGRAN производятся на автоматизированном оборудовании по литьевой технологии с использованием высококачественных полиэфирных смол и натурального мрамора. Сверху мойки покрыты специальным защитным покрытием гелькоутом, не имеющим микропор и не впитывающим никаких загрязнений. Мойки выдерживают температурные колебания в 180 градусов Цельсия, имеют высокую прочность и стойки к царапинам и пищевым красителям. Мойки ULGRAN обладают отличным соотношением цена-качество, а широкий ассортимент моделей позволяет подобрать мойку практически к любому дизайнерскому стилю кухни. В комплекте сливная арматура.

Отзывы о товаре Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-104-344)




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Характеристики
Бренд
ULGRAN
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка из искусственного камня, сифон, отвод к канализации, отводной патрубок, соединитель сифона со стоком стиральной машины, выпуск из нержавеющей стали, фильтр-пробка для выпуска из нержавеющей стали, гофрированный отвод, слив-перелив, прокладки, паспорт изделия, гарантийный талон, защитный полиэтиленовый чехол, упаковка
Цвет
черный
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Габариты (ВxГxШ)
200x175x495
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонные мойки для кухни из искусственного камня ULGRAN производятся на автоматизированном оборудовании по литьевой технологии с использованием высококачественных полиэфирных смол и натурального мрамора. Сверху мойки покрыты специальным защитным покрытием гелькоутом, не имеющим микропор и не впитывающим никаких загрязнений. Мойки выдерживают температурные колебания в 180 градусов Цельсия, имеют высокую прочность и стойки к царапинам и пищевым красителям. Мойки ULGRAN обладают отличным соотношением цена-качество, а широкий ассортимент моделей позволяет подобрать мойку практически к любому дизайнерскому стилю кухни. В комплекте сливная арматура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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