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Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-202-341) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-202-341)

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Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-202-341) - фото 1
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-202-341) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-202-341) - фото 1
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-202-341) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688143
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Характеристики

Бренд
ULGRAN
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х53х24
Вес, кг.
14.5

Описание товара Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-202-341)

Мойка Ulgran Classic ультра-белый - Уникальный верхний защитный слой - Гелькоут - обеспечивает безопасность и удобство использования.

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Характеристики
Бренд
ULGRAN
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Описание
Мойка Ulgran Classic ультра-белый - Уникальный верхний защитный слой - Гелькоут - обеспечивает безопасность и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-202-341) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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