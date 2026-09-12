Top.Mail.Ru
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 1
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 2
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 3
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 4
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 5
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 6
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 7
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 8
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 9
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 10
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 11
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 12
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 13
Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 1
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 2
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 3
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 4
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 5
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 6
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 7
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 8
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 9
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 10
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 11
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 12
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 13
  • Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688140
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ULGRAN
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный мрамор
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х53х24
Вес, кг.
13.6

Описание товара Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341)

Надежная и функциональная кухонная мойка. Выполнена из износостойких материалов, имеет современный внешний вид и проста в уходе и установке. Уникальный верхний защитный слой - Гелькоут - обеспечивает безопасность и удобство использования. Размер чаши - 510х370 мм. Установочный проем - 535х470 мм. Минимальная база для изделия - 600 мм.

Отзывы о товаре Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ULGRAN
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
175
Материал
искусственный мрамор
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Развернуть
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Надежная и функциональная кухонная мойка. Выполнена из износостойких материалов, имеет современный внешний вид и проста в уходе и установке. Уникальный верхний защитный слой - Гелькоут - обеспечивает безопасность и удобство использования. Размер чаши - 510х370 мм. Установочный проем - 535х470 мм. Минимальная база для изделия - 600 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка Ulgran Classic ультра-белый (U-104-341) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...