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Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3)

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Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3) - фото 1
Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3) - фото 2
Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3) - фото 3
Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Донные клапаны
Цвет
пепельный
  • Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3) - фото 1
  • Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3) - фото 2
  • Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3) - фото 3
  • Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687678
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Донные клапаны
Высота, см
7
Длина, м
6.5
Страна производства
Германия
Цвет
пепельный
Материал
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х23
Вес, г.
360

Описание товара Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3)

Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3)

Отзывы о товаре Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Донные клапаны
Высота, см
7
Длина, м
6.5
Страна производства
Германия
Цвет
пепельный
Материал
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Донный клапан Haiba пепельный (HB64-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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