Top.Mail.Ru
Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 1
Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 2
Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 3
Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 4
Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 5
Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 6
Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Cмывное устройство
Цвет
хром
  • Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 1
  • Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 2
  • Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 3
  • Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 4
  • Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 5
  • Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 6
  • Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687547
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Cмывное устройство
Высота, см
21.5
Длина, м
9.7
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х35
Вес, г.
540

Описание товара Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001)

Смывное устройство для писсуара Haiba, нажимное, хром, HB33001. Назначение: для писсуара. Нажимное. Материал: латунь. Цвет: хром

Отзывы о товаре Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Cмывное устройство
Высота, см
21.5
Длина, м
9.7
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Смывное устройство для писсуара Haiba, нажимное, хром, HB33001. Назначение: для писсуара. Нажимное. Материал: латунь. Цвет: хром
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cмывное устройство для писсуара Haiba хром (HB33001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...