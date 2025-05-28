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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL

16 Отзывы
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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 1
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 2
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 3
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 4
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 5
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 6
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 7
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 8
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 9
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 10
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 11
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 12
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 13
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 14
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IPX5
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
172?320
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 12
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 13
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 14
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687428
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 215 мм
Класс защиты
IPX5
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
172?320
Плотность пикселей
247
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсометр
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
пульсометр,шагомер,измерение насыщенности крови кислородом,акселерометр
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
432
Габариты
11,0 x 12,0 x 32,0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active - Стильный и функциональный фитнес-трекер с 1,47-дюймовым TFT-дисплеем и яркостью до 500 нит, идеально подходящий для активного образа жизни. Поддерживая более 50 спортивных режимов, он помогает отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, качество сна и другие физические параметры. Устройство доступно в элегантных цветах, оснащено более чем 100 настраиваемыми циферблатами и обеспечивает высокую точность мониторинга здоровья, делая его незаменимым помощником для каждого.



Теги товара: Мужские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Бомба! После первой зарядки прошло 25 дней остаток заряда 41%. Удобно коннектится с телефоном через QR -код. Чуть непривычные цвета циферблата. По ходу оригинал!
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Ярослав П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал....Все работает...Зарядка за неделю интенсивного использования села всего на 20 процентов...Подключение к телефону без проблем..На все про все 5 минут...Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший браслет, но батарея слабая, шагомер считает неправильно большая погрешность
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работают отлично!! Дочка очень рада!!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне себе неплохой браслет,понятный интерфейс,легкое подключение к смартфону, хорошая синхронизация сообщения и звонки все проицируются на дисплей до этого был бенд восьмой там приходили только СМС мессенджеры не отображались, удобное управление плеером. шаги считает пульс меряет. вообщем не плохой браслет, топ за свои деньги рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В пользовании 2 дня, пока все нравится.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Фёдор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравились, очень много функций за такой бюджет. Достойны вашей покупке!)
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, пришли хорошо упакованные
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
добрый вечер браслет понравился брал для своих целей ,с подключением проблем не возникло спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший браслет, подключился без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок. На первый взгляд всё хорошо. Посмотрим, как покажет себя в работе.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Ринат М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший браслет По функционалу еще не все опробовал Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрое соединение с телефоном.Большой экран,четкое изображение. Много функций. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает отлично. Смотрятся классно. Только циферблатов всего два, ну, думаю, можно будет скачать ещё. Зарядного блока нет в комплекте, только провод
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличные часики подключились, работают.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично. единственный минус это нет в комплекте пленки на экран или чехола. пусть будет дороже на 200 рублей. но в комплекте должно быть либо пленка либо чехол



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 215 мм
Класс защиты
IPX5
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Развернуть
Разрешение экрана
172?320
Плотность пикселей
247
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсометр
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
пульсометр,шагомер,измерение насыщенности крови кислородом,акселерометр
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
432
Габариты
11,0 x 12,0 x 32,0
Страна производитель
Китай
Описание
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active - Стильный и функциональный фитнес-трекер с 1,47-дюймовым TFT-дисплеем и яркостью до 500 нит, идеально подходящий для активного образа жизни. Поддерживая более 50 спортивных режимов, он помогает отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, качество сна и другие физические параметры. Устройство доступно в элегантных цветах, оснащено более чем 100 настраиваемыми циферблатами и обеспечивает высокую точность мониторинга здоровья, делая его незаменимым помощником для каждого.


Теги товара: Мужские умные часы
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Бомба! После первой зарядки прошло 25 дней остаток заряда 41%. Удобно коннектится с телефоном через QR -код. Чуть непривычные цвета циферблата. По ходу оригинал!
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Ярослав П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал....Все работает...Зарядка за неделю интенсивного использования села всего на 20 процентов...Подключение к телефону без проблем..На все про все 5 минут...Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший браслет, но батарея слабая, шагомер считает неправильно большая погрешность
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Николай А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работают отлично!! Дочка очень рада!!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне себе неплохой браслет,понятный интерфейс,легкое подключение к смартфону, хорошая синхронизация сообщения и звонки все проицируются на дисплей до этого был бенд восьмой там приходили только СМС мессенджеры не отображались, удобное управление плеером. шаги считает пульс меряет. вообщем не плохой браслет, топ за свои деньги рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В пользовании 2 дня, пока все нравится.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Фёдор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравились, очень много функций за такой бюджет. Достойны вашей покупке!)
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, пришли хорошо упакованные
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
добрый вечер браслет понравился брал для своих целей ,с подключением проблем не возникло спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший браслет, подключился без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок. На первый взгляд всё хорошо. Посмотрим, как покажет себя в работе.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Ринат М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший браслет По функционалу еще не все опробовал Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрое соединение с телефоном.Большой экран,четкое изображение. Много функций. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает отлично. Смотрятся классно. Только циферблатов всего два, ну, думаю, можно будет скачать ещё. Зарядного блока нет в комплекте, только провод
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Анатолий Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличные часики подключились, работают.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично. единственный минус это нет в комплекте пленки на экран или чехола. пусть будет дороже на 200 рублей. но в комплекте должно быть либо пленка либо чехол


Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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