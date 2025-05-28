Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IPX5
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
172?320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687428
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 215 мм
Класс защиты
IPX5
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
172?320
Плотность пикселей
247
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсометр
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
пульсометр,шагомер,измерение насыщенности крови кислородом,акселерометр
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
432
Габариты
11,0 x 12,0 x 32,0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active - Стильный и функциональный фитнес-трекер с 1,47-дюймовым TFT-дисплеем и яркостью до 500 нит, идеально подходящий для активного образа жизни. Поддерживая более 50 спортивных режимов, он помогает отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, качество сна и другие физические параметры. Устройство доступно в элегантных цветах, оснащено более чем 100 настраиваемыми циферблатами и обеспечивает высокую точность мониторинга здоровья, делая его незаменимым помощником для каждого.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Мужские умные часы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 215 мм
Класс защиты
IPX5
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.47
Развернуть
Разрешение экрана
172?320
Плотность пикселей
247
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсометр
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
пульсометр,шагомер,измерение насыщенности крови кислородом,акселерометр
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
432
Габариты
11,0 x 12,0 x 32,0
Страна производитель
Китай
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active - Стильный и функциональный фитнес-трекер с 1,47-дюймовым TFT-дисплеем и яркостью до 500 нит, идеально подходящий для активного образа жизни. Поддерживая более 50 спортивных режимов, он помогает отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, качество сна и другие физические параметры. Устройство доступно в элегантных цветах, оснащено более чем 100 настраиваемыми циферблатами и обеспечивает высокую точность мониторинга здоровья, делая его незаменимым помощником для каждого.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Мужские умные часы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Мужские умные часы
Достоинства:
Комментарий:
Бомба! После первой зарядки прошло 25 дней остаток заряда 41%. Удобно коннектится с телефоном через QR -код. Чуть непривычные цвета циферблата. По ходу оригинал!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал....Все работает...Зарядка за неделю интенсивного использования села всего на 20 процентов...Подключение к телефону без проблем..На все про все 5 минут...Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший браслет, но батарея слабая, шагомер считает неправильно большая погрешность
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работают отлично!! Дочка очень рада!!
Достоинства:
Комментарий:
Вполне себе неплохой браслет,понятный интерфейс,легкое подключение к смартфону, хорошая синхронизация сообщения и звонки все проицируются на дисплей до этого был бенд восьмой там приходили только СМС мессенджеры не отображались, удобное управление плеером. шаги считает пульс меряет. вообщем не плохой браслет, топ за свои деньги рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В пользовании 2 дня, пока все нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравились, очень много функций за такой бюджет. Достойны вашей покупке!)
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, пришли хорошо упакованные
Достоинства:
Комментарий:
добрый вечер браслет понравился брал для своих целей ,с подключением проблем не возникло спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший браслет, подключился без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в срок. На первый взгляд всё хорошо. Посмотрим, как покажет себя в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший браслет По функционалу еще не все опробовал Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Быстрое соединение с телефоном.Большой экран,четкое изображение. Много функций. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает отлично. Смотрятся классно. Только циферблатов всего два, ну, думаю, можно будет скачать ещё. Зарядного блока нет в комплекте, только провод
Достоинства:
Комментарий:
отличные часики подключились, работают.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. единственный минус это нет в комплекте пленки на экран или чехола. пусть будет дороже на 200 рублей. но в комплекте должно быть либо пленка либо чехол
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Black BHR9444GL
Достоинства:
Комментарий:
Бомба! После первой зарядки прошло 25 дней остаток заряда 41%. Удобно коннектится с телефоном через QR -код. Чуть непривычные цвета циферблата. По ходу оригинал!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал....Все работает...Зарядка за неделю интенсивного использования села всего на 20 процентов...Подключение к телефону без проблем..На все про все 5 минут...Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший браслет, но батарея слабая, шагомер считает неправильно большая погрешность
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работают отлично!! Дочка очень рада!!
Достоинства:
Комментарий:
Вполне себе неплохой браслет,понятный интерфейс,легкое подключение к смартфону, хорошая синхронизация сообщения и звонки все проицируются на дисплей до этого был бенд восьмой там приходили только СМС мессенджеры не отображались, удобное управление плеером. шаги считает пульс меряет. вообщем не плохой браслет, топ за свои деньги рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В пользовании 2 дня, пока все нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравились, очень много функций за такой бюджет. Достойны вашей покупке!)
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, пришли хорошо упакованные
Достоинства:
Комментарий:
добрый вечер браслет понравился брал для своих целей ,с подключением проблем не возникло спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший браслет, подключился без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка в срок. На первый взгляд всё хорошо. Посмотрим, как покажет себя в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший браслет По функционалу еще не все опробовал Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Быстрое соединение с телефоном.Большой экран,четкое изображение. Много функций. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает отлично. Смотрятся классно. Только циферблатов всего два, ну, думаю, можно будет скачать ещё. Зарядного блока нет в комплекте, только провод
Достоинства:
Комментарий:
отличные часики подключились, работают.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. единственный минус это нет в комплекте пленки на экран или чехола. пусть будет дороже на 200 рублей. но в комплекте должно быть либо пленка либо чехол