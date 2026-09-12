Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521)
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Характеристики
Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521)
Корпорация «Haiba» одна из крупнейших международных организаций, специализирующаяся в области производства и дизайна сантехнических смесителей, сопутствующих изделий и аксессуаров. На площади 170 000 м2 в г. Вэньчжоу (КНР) располагается высокоточное производственное оборудование и 1200 сотрудников. Haiba специализируется на производстве и проектировании всех видов смесителей. В ассортименте компании представлены смесители для ванн, раковин, душевых кабинок и биде. К разработке дизайна смесителей производитель привлекает итальянских дизайнеров, придерживающихся европейских канонов стиля, поэтому продукция имеет неповторимый современный дизайн. Процесс производства включает в себя: отливку, обработку, полировку, гальванику и сборку готовых изделий. Все изделия проходят тестовое испытание на стендах под давлением. Вся сантехника изготавливается из высококачественых материалов и полностью безопасна для здоровья.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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