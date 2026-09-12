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Лейка для ручного душа (1 режим) Savol (SK-SP13) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для ручного душа (1 режим) Savol (SK-SP13)

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Лейка для ручного душа (1 режим) Savol (SK-SP13) - фото 1
Лейка для ручного душа (1 режим) Savol (SK-SP13) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
45
Общая длина лейки, мм
122
  • Лейка для ручного душа (1 режим) Savol (SK-SP13) - фото 1
  • Лейка для ручного душа (1 режим) Savol (SK-SP13) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686747
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
12 см
Ширина головки лейки, мм
45
Общая длина лейки, мм
122
Размеры в упаковке, см
27х12х5
Вес, г.
350

Описание товара Лейка для ручного душа (1 режим) Savol (SK-SP13)

Savol SK-SP12 - это лейка для ручного душа, которая предлагает удобный и простой способ управления водой. Savol SK-SP12 отличается высоким качеством и надежностью. Она изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность. Кроме того, лейка имеет современный дизайн, который отлично сочетается с любым интерьером ванной комнаты. Преимущества Savol SK-SP12 включают удобство использования, простоту установки и очистки. Она легко крепится к шлангу ручного душа и может быть быстро снята для очистки или замены. Использование Savol SK-SP12 поможет пользователям наслаждаться комфортной и приятной ванной или душем. Лейка обеспечивает равномерный поток воды, что способствует расслаблению и релаксации. В целом, Savol SK-SP12 является отличным выбором для тех, кто ищет качественную и надежную лейку для ручного душа. Ее простой дизайн и удобство использования делают ее идеальным выбором для любого интерьера ванной комнаты.

Отзывы о товаре Лейка для ручного душа (1 режим) Savol (SK-SP13)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
12 см
Ширина головки лейки, мм
45
Общая длина лейки, мм
122
Описание
Savol SK-SP12 - это лейка для ручного душа, которая предлагает удобный и простой способ управления водой. Savol SK-SP12 отличается высоким качеством и надежностью. Она изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность. Кроме того, лейка имеет современный дизайн, который отлично сочетается с любым интерьером ванной комнаты. Преимущества Savol SK-SP12 включают удобство использования, простоту установки и очистки. Она легко крепится к шлангу ручного душа и может быть быстро снята для очистки или замены. Использование Savol SK-SP12 поможет пользователям наслаждаться комфортной и приятной ванной или душем. Лейка обеспечивает равномерный поток воды, что способствует расслаблению и релаксации. В целом, Savol SK-SP12 является отличным выбором для тех, кто ищет качественную и надежную лейку для ручного душа. Ее простой дизайн и удобство использования делают ее идеальным выбором для любого интерьера ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка для ручного душа (1 режим) Savol (SK-SP13) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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