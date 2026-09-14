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Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный

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Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный - фото 1
Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный - фото 2
Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный - фото 3
Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Стиль
классика
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
132
Общая длина лейки, мм
230
  • Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный - фото 1
  • Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный - фото 2
  • Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный - фото 3
  • Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736568
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
черный
Стиль
классика
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
132 мм
Ширина головки лейки, мм
132
Общая длина лейки, мм
230
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х16х5
Вес, г.
500

Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный

Ручной душ hansgrohe Rainfinity 130 3jet — это премиальное решение для тех, кто ценит инновационные технологии, высокий уровень комфорта и выразительный современный дизайн. Увеличенная душевая головка диаметром 132 мм обеспечивает особенно мягкое и равномерное распределение воды, создавая ощущение расслабляющего спа-ухода. Модель оснащена тремя продуманными типами струи: нежной и обволакивающей PowderRain, более насыщенной и интенсивной Intense PowderRain для глубокого расслабления и направленной MonoRain, идеально подходящей для точечного воздействия. Переключение режимов выполняется быстро и удобно с помощью кнопки Select. Ручной душ сочетает высокую производительность и эффективность: максимальный расход воды составляет 14 л/мин при давлении 3 бара, при этом стабильная работа возможна уже от 5,7 л/мин. Промываемое сетчатое уплотнение облегчает уход и помогает поддерживать безупречную работу душа даже при жёсткой воде. Благодаря стандартной соединительной резьбе G?, модель легко устанавливается и совместима с большинством душевых шлангов. Душ подходит для использования с проточными водонагревателями, что делает hansgrohe Rainfinity 130 3jet универсальным, комфортным и технологичным выбором для современной ванной комнаты.

Отзывы о товаре Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
черный
Стиль
классика
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
132 мм
Ширина головки лейки, мм
132
Общая длина лейки, мм
230
Страна производитель
Германия
Описание
Ручной душ hansgrohe Rainfinity 130 3jet — это премиальное решение для тех, кто ценит инновационные технологии, высокий уровень комфорта и выразительный современный дизайн. Увеличенная душевая головка диаметром 132 мм обеспечивает особенно мягкое и равномерное распределение воды, создавая ощущение расслабляющего спа-ухода. Модель оснащена тремя продуманными типами струи: нежной и обволакивающей PowderRain, более насыщенной и интенсивной Intense PowderRain для глубокого расслабления и направленной MonoRain, идеально подходящей для точечного воздействия. Переключение режимов выполняется быстро и удобно с помощью кнопки Select. Ручной душ сочетает высокую производительность и эффективность: максимальный расход воды составляет 14 л/мин при давлении 3 бара, при этом стабильная работа возможна уже от 5,7 л/мин. Промываемое сетчатое уплотнение облегчает уход и помогает поддерживать безупречную работу душа даже при жёсткой воде. Благодаря стандартной соединительной резьбе G?, модель легко устанавливается и совместима с большинством душевых шлангов. Душ подходит для использования с проточными водонагревателями, что делает hansgrohe Rainfinity 130 3jet универсальным, комфортным и технологичным выбором для современной ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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