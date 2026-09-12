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Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-3)

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Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-3) - фото 1
Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-3) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
425
Общая длина лейки, мм
300
  • Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-3) - фото 1
  • Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-3) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685861
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
3.5 см
Ширина головки лейки, мм
425
Общая длина лейки, мм
300
Размеры в упаковке, см
43х38х30
Вес, г.
240

Описание товара Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-3)

Гигиеническая душевая лейка HB35-3 от HAIBA - это высококачественный аксессуар для вашей ванной комнаты. Лейка для гигиенического душа имеет ширину 35.0 мм, что обеспечивает равномерное распределение воды по всей площади. Квадратная форма лейки придает ей современный и стильный вид. Материал лейки - латунь, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Покрытие лейки комбинированное, что придает ей глянцевый хром и серебристый цвет. Лейка оснащена одним режимом работы. Это позволяет экономить воду и обеспечивает комфортное использование. Присоединительный размер лейки составляет 1/2, что делает ее совместимой с большинством душевых систем. Выбирая гигиеническую душевую лейку HB35-3 от HAIBA, вы получаете стильный и функциональный аксессуар для вашей ванной комнаты, который прослужит вам долгие годы.

Отзывы о товаре Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-3)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
3.5 см
Ширина головки лейки, мм
425
Общая длина лейки, мм
300
Описание
Гигиеническая душевая лейка HB35-3 от HAIBA - это высококачественный аксессуар для вашей ванной комнаты. Лейка для гигиенического душа имеет ширину 35.0 мм, что обеспечивает равномерное распределение воды по всей площади. Квадратная форма лейки придает ей современный и стильный вид. Материал лейки - латунь, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Покрытие лейки комбинированное, что придает ей глянцевый хром и серебристый цвет. Лейка оснащена одним режимом работы. Это позволяет экономить воду и обеспечивает комфортное использование. Присоединительный размер лейки составляет 1/2, что делает ее совместимой с большинством душевых систем. Выбирая гигиеническую душевую лейку HB35-3 от HAIBA, вы получаете стильный и функциональный аксессуар для вашей ванной комнаты, который прослужит вам долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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