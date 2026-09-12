Смеситель для ванны Haiba (HB22590-7)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
329
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685559
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
32
Длина, м
11
Габариты (ВxГxШ), мм
152x329x178
Габаритные размеры), см
15.2x32.9x17.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, лейка, отражатель, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
329
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х34
Вес, кг.
2.11
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB22590-7)
Смеситель для ванны с удобным длинным поворотным изливом, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. В комплекте лейка и душевой шланг 150 см в металлической оплетке. Лейка изготовлена из ABS-пластика с последующим хромированием. Керамический картридж 35 мм всемирно известной испанской фирмы Sedal обеспечивает точную настройку температуры и напора воды.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
32
Длина, м
11
Габариты (ВxГxШ), мм
152x329x178
Габаритные размеры), см
15.2x32.9x17.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, лейка, отражатель, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
329
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны с удобным длинным поворотным изливом, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. В комплекте лейка и душевой шланг 150 см в металлической оплетке. Лейка изготовлена из ABS-пластика с последующим хромированием. Керамический картридж 35 мм всемирно известной испанской фирмы Sedal обеспечивает точную настройку температуры и напора воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Смеситель для ванны Haiba (HB22590-7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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