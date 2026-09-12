Смеситель на борт ванны Haiba (HB80615)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685538
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
15
Длина, м
40
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, ручная лейка, держатель лейки, гибкая подводка, 45 см, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х26
Вес, кг.
6.13
Описание товара Смеситель на борт ванны Haiba (HB80615)
Смеситель для ванны врезной на 3 отверстия. Излив смесителя – стационарный, короткий. Монтаж – на борт ванны. Гибкая подводка 45 см. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Смеситель оборудован встроенными аэратором, обеспечивающим равномерный поток струи, дополнительную экономию воды, а также способствует понижению уровня шума воды.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
15
Длина, м
40
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, ручная лейка, держатель лейки, гибкая подводка, 45 см, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны врезной на 3 отверстия. Излив смесителя – стационарный, короткий. Монтаж – на борт ванны. Гибкая подводка 45 см. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Смеситель оборудован встроенными аэратором, обеспечивающим равномерный поток струи, дополнительную экономию воды, а также способствует понижению уровня шума воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель на борт ванны Haiba (HB80615) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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