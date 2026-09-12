Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный
Впервые в линейке продуктов Damixa – высокий смеситель для раковины с поворотным изливом. Непревзойденный комфорт и удобство использования: теперь вы можете направить поток воды в любое место или наполнить небольшую емкость. Смеситель из коллекции Apollo в матовом черном цвете станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Универсальная установка: смеситель подходит для монтажа и на столешницу, и на раковину. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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