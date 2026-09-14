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Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный

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Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный - фото 1
Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный - фото 1
  • Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 
Начислим 528 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730781
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный
8 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, г.
700

Описание товара Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный

Смеситель для душа — баланс форм в линейке AM.PM. Коллекция играет с пропорциями, чтобы создать ощущение простора и лёгкости. Тонкие линии и выверенные объёмы “расширяют” пространство визуально, делая интерьер воздушным и современным. Дизайн отражает философию коллекции — максимум визуального эффекта без лишних деталей. Картридж 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход без рывков при каждом использовании. Покрытие отличается высокой прочностью и превышает отраслевые стандарты износостойкости. Поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги, поэтому смеситель для душа Above сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для душа — баланс форм в линейке AM.PM. Коллекция играет с пропорциями, чтобы создать ощущение простора и лёгкости. Тонкие линии и выверенные объёмы “расширяют” пространство визуально, делая интерьер воздушным и современным. Дизайн отражает философию коллекции — максимум визуального эффекта без лишних деталей. Картридж 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход без рывков при каждом использовании. Покрытие отличается высокой прочностью и превышает отраслевые стандарты износостойкости. Поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги, поэтому смеситель для душа Above сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный - этот товар вы можете купить по цене 8790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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