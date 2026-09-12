Смеситель для душа Haiba (HB2001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685436
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
7
Длина, м
22
Габариты (ВxГxШ), мм
70x203x195
Габаритные размеры), см
7x20.3x19.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель для ванны, шланг, душевая лейка, держатель, отражатели, эксцентрики, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х42х19
Вес, кг.
2.04
Описание товара Смеситель для душа Haiba (HB2001)
Смеситель для душа Haiba HB2001, хром стильное решение, способное гармонично вписаться в интерьер вашей ванной комнаты. В качестве механизма смешивания используется керамический картридж, который обеспечивает максимально точную и быструю регулировку. Кроме того, благодаря передовым технологическим решениям, использованных производителем, уровень шума существенно снижен.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 850 руб. 4 950 руб.1213 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ010)
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667000 хром
-
В наличииЦена 5 220 руб. 5 310 руб.1305 руб. в СплитСмеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
-
В наличииЦена 5 400 руб.1350 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71558670 матовый ч...
-
В наличииЦена 5 400 руб.1350 руб. в СплитСмеситель для биде Hansgrohe Vernis Shape 71211670 матовый черны...
-
В наличииЦена 5 450 руб. 6 750 руб.1363 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Vernis Shape 71668000 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСмеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71558000 хром
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569670 матовый черн...
-
В наличииЦена 6 140 руб. 6 210 руб.1535 руб. в СплитСмеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543
-
В наличииЦена 6 150 руб.1538 руб. в СплитСмеситель для раковины Vitra SOLID S A42440EXP
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
7
Длина, м
22
Габариты (ВxГxШ), мм
70x203x195
Габаритные размеры), см
7x20.3x19.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель для ванны, шланг, душевая лейка, держатель, отражатели, эксцентрики, инструкция, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель для душа Haiba HB2001, хром стильное решение, способное гармонично вписаться в интерьер вашей ванной комнаты. В качестве механизма смешивания используется керамический картридж, который обеспечивает максимально точную и быструю регулировку. Кроме того, благодаря передовым технологическим решениям, использованных производителем, уровень шума существенно снижен.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смеситель для душа Haiba (HB2001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для душа Haiba (HB2001)