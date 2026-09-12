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Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba матовое золото (HB43828-5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba матовое золото (HB43828-5)

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Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba матовое золото (HB43828-5) - фото 1
Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba матовое золото (HB43828-5) - фото 2
Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba матовое золото (HB43828-5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
250
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba матовое золото (HB43828-5) - фото 1
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba матовое золото (HB43828-5) - фото 2
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba матовое золото (HB43828-5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688598
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
36.6
Длина, м
27.8
Габариты (ВxГxШ), мм
370x240x42
Габаритные размеры), см
37x24x11.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
250
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
подключение фильтра для воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х30
Вес, кг.
1.64

Описание товара Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba матовое золото (HB43828-5)

Смеситель для кухни Haiba HB43828-5 в матовом золотом исполнении предназначен для подключения фильтра питьевой воды. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет современный дизайн. Смеситель оснащен керамическим картриджем и поворотным изливом, что обеспечивает удобство использования.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba матовое золото (HB43828-5)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
36.6
Длина, м
27.8
Габариты (ВxГxШ), мм
370x240x42
Габаритные размеры), см
37x24x11.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
золотой
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
250
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
подключение фильтра для воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Haiba HB43828-5 в матовом золотом исполнении предназначен для подключения фильтра питьевой воды. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет современный дизайн. Смеситель оснащен керамическим картриджем и поворотным изливом, что обеспечивает удобство использования.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
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