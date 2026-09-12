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Лейка для верхнего душа Fmark FS-000Y10L (FS-000Y10L) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для верхнего душа Fmark FS-000Y10L (FS-000Y10L)

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Лейка для верхнего душа Fmark FS-000Y10L (FS-000Y10L) - фото 1
Лейка для верхнего душа Fmark FS-000Y10L (FS-000Y10L) - фото 2
Лейка для верхнего душа Fmark FS-000Y10L (FS-000Y10L) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
сатин
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
60
Общая длина лейки, мм
255
  • Лейка для верхнего душа Fmark FS-000Y10L (FS-000Y10L) - фото 1
  • Лейка для верхнего душа Fmark FS-000Y10L (FS-000Y10L) - фото 2
  • Лейка для верхнего душа Fmark FS-000Y10L (FS-000Y10L) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682600
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
сатин
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
25x25 см
Ширина головки лейки, мм
60
Общая длина лейки, мм
255
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
830

Описание товара Лейка для верхнего душа Fmark FS-000Y10L (FS-000Y10L)

Все изделия бренда Fmark отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами. Верхний душ Savol подойдет для любого соединения на 1/2 дюйм.

Отзывы о товаре Лейка для верхнего душа Fmark FS-000Y10L (FS-000Y10L)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
сатин
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
25x25 см
Ширина головки лейки, мм
60
Общая длина лейки, мм
255
Описание
Все изделия бренда Fmark отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами. Верхний душ Savol подойдет для любого соединения на 1/2 дюйм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка для верхнего душа Fmark FS-000Y10L (FS-000Y10L) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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