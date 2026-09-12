Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 682328
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
80
Глубина, см
4.5
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
паспорт и крепеж
Комплектация
паспорт и крепеж
Ориентация
универсальная
Основной материал
abs-пластик
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
800x800x45
Габаритные размеры), см
80x80x4.5
Страна производства
Россия
Цвет изделия
серебро
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х87х7
Вес, кг.
14.4
Описание товара Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272)
круглое зеркало с подсветкой и сенсорным выключателем.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 290 руб. 9 000 руб.2073 руб. в СплитНиша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСтолешница 120 см AM.PM Func M8FST1200OF дерево
-
В наличииЦена 11 490 руб. 11 520 руб.2873 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85MOX10651S
-
В наличииЦена 12 490 руб.3123 руб. в СплитШкаф с полками 40см AM.PM Func M8FCH0402WG белый
-
В наличииЦена 12 790 руб.3198 руб. в СплитЗеркало настенное с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0651WG
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85AMOX0651WG
-
В наличииЦена 14 190 руб. 15 390 руб.3548 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево
-
В наличииЦена 15 590 руб. 16 830 руб.3898 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH06029OF дерево
-
В наличииЦена 15 990 руб. 19 530 руб.3998 руб. в СплитЗеркало 65см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0653SA ...
-
В наличииЦена 16 790 руб. 18 180 руб.4198 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602WG белый
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитЗеркало настенное с LED-подсветкой 100см AM.PM Gem M91AMOX1001WG
Бренд
Тип товара
Высота, см
80
Глубина, см
4.5
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
паспорт и крепеж
Комплектация
паспорт и крепеж
Ориентация
универсальная
Основной материал
abs-пластик
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
800x800x45
Габаритные размеры), см
80x80x4.5
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет изделия
серебро
Страна производитель
Китай
круглое зеркало с подсветкой и сенсорным выключателем.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зеркало с подсветкой MIXLINE Мия D800 (545272)