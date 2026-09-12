Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823)
Тумба RUNO МЕРИДА 60 под умывальник Carina 60 00-00000823 выполнена в классическом стиле. Четкие и лаконичные формы, продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Тумба под раковину МЕРИДА (напольная) имеет одну распашную дверцу и 3 боковых выдвижных ящика (справа) на шариковых направляющих. За левым фасадом одна внутренняя полка. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком и 4 ручки. Тумба для ванной устанавливается на 4-е опоры, которые скрыты за нижней фальшь-панелью. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитСтолешница 100 см AM.PM Func M8FST1001WG белый
-
В наличииЦена 8 290 руб. 9 000 руб.2073 руб. в СплитНиша для хранения 25х40см AM.PM Func M8FOH0601WG белый
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСтолешница 120 см AM.PM Func M8FST1200OF дерево
-
В наличииЦена 11 490 руб. 11 520 руб.2873 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85MOX10651S
-
В наличииЦена 12 490 руб.3123 руб. в СплитШкаф с полками 40см AM.PM Func M8FCH0402WG белый
-
В наличииЦена 12 790 руб.3198 руб. в СплитЗеркало настенное с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0651WG
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85AMOX0651WG
-
В наличииЦена 14 190 руб. 15 390 руб.3548 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602OF дерево
-
В наличииЦена 15 590 руб. 16 830 руб.3898 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH06029OF дерево
-
В наличииЦена 15 990 руб. 19 530 руб.3998 руб. в СплитЗеркало 65см настенное с LED-подсветкой AM.PM Func M8FMOX0653SA ...
-
В наличииЦена 16 790 руб. 18 180 руб.4198 руб. в СплитШкаф с полками 60см AM.PM Func M8FCH0602WG белый
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 60см AM.PM Gem M90FHX06021WG белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823)