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Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684133
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
33.8
Длина, м
33.8
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
3
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
левая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x338x554
Габаритные размеры), см
80x33.8x55.4
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х58х37
Вес, кг.
19

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823)

Тумба RUNO МЕРИДА 60 под умывальник Carina 60 00-00000823 выполнена в классическом стиле. Четкие и лаконичные формы, продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Тумба под раковину МЕРИДА (напольная) имеет одну распашную дверцу и 3 боковых выдвижных ящика (справа) на шариковых направляющих. За левым фасадом одна внутренняя полка. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком и 4 ручки. Тумба для ванной устанавливается на 4-е опоры, которые скрыты за нижней фальшь-панелью. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
80
Глубина, см
33.8
Длина, м
33.8
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
3
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ЛДСП
Развернуть
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
левая
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
800x338x554
Габаритные размеры), см
80x33.8x55.4
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тип умывальника
подвесной
Тумба под накладной умывальник
нет
Форма умывальника
полукруг
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO МЕРИДА 60 под умывальник Carina 60 00-00000823 выполнена в классическом стиле. Четкие и лаконичные формы, продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Тумба под раковину МЕРИДА (напольная) имеет одну распашную дверцу и 3 боковых выдвижных ящика (справа) на шариковых направляющих. За левым фасадом одна внутренняя полка. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком и 4 ручки. Тумба для ванной устанавливается на 4-е опоры, которые скрыты за нижней фальшь-панелью. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Carina 60) Мерида 60 (00-00000823) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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