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Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F)

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Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) - фото 1
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) - фото 2
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) - фото 3
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) - фото 4
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) - фото 1
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) - фото 2
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) - фото 3
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) - фото 4
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686681
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Высота, см
60
Глубина, см
3.5
Длина, м
60
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
60x3.5x60
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х65х7
Вес, кг.
5.22

Описание товара Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F)

Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F)

Отзывы о товаре Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Высота, см
60
Глубина, см
3.5
Длина, м
60
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
60x3.5x60
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 60х60 см графит (FX-1060F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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