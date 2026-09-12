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Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277)

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Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277) - фото 4
Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277) - фото 4
  • Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689356
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
14.7
Габаритные размеры), см
75x14,7x65
Страна производства
Россия
Цвет изделия
мятный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х68х18
Вес, кг.
19

Описание товара Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277)

зеркальный шкаф runo римини 65, мята, высота 75 см, глубина 14,7 см, ширина 65 см, гарантия 12 месяцев.

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 65 (00-00001277)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
75
Глубина, см
14.7
Габаритные размеры), см
75x14,7x65
Страна производства
Россия
Цвет изделия
мятный
Страна производитель
Китай
Описание
зеркальный шкаф runo римини 65, мята, высота 75 см, глубина 14,7 см, ширина 65 см, гарантия 12 месяцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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