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Пенал Runo белый Лада (00-00001166) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пенал Runo белый Лада (00-00001166)

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Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 1
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 2
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 3
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 4
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 5
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 6
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 7
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 8
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 9
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 10
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 11
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 12
Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 1
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 2
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 3
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 4
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 5
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 6
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 7
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 8
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 9
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 10
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 11
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 12
  • Пенал Runo белый Лада (00-00001166) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684028
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
170
Глубина, см
29.4
Длина, м
29.4
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Комплект ножек
да
Комплектация
пенал, ножки, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
1700x294x300
Габаритные размеры), см
170x29.4x30
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.73х0.33х0.32
Вес, кг.
24.4

Описание товара Пенал Runo белый Лада (00-00001166)

Шкаф пенал для ванной RUNO ЛАДА - модное и оригинальное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Шкаф для ванной (напольный) выполнен в двух цветах - классическом белом и в стильном цвете - графит/серый дуб, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Шкаф в ванную имеет две распашные дверцы, в нижнем и верхнем отделениях по одной встроенной полке. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Пенал Runo белый Лада (00-00001166)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
170
Глубина, см
29.4
Длина, м
29.4
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Комплект ножек
да
Комплектация
пенал, ножки, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
нет
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
универсальная
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
1700x294x300
Габаритные размеры), см
170x29.4x30
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф пенал для ванной RUNO ЛАДА - модное и оригинальное решение для бюджетного оснащения ванной комнаты. Шкаф для ванной (напольный) выполнен в двух цветах - классическом белом и в стильном цвете - графит/серый дуб, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Шкаф в ванную имеет две распашные дверцы, в нижнем и верхнем отделениях по одной встроенной полке. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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