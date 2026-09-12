Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото - фото 1
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото - фото 2
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото - фото 3
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото - фото 4
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото - фото 1
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото - фото 2
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото - фото 3
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото - фото 4
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 790 руб. 
Начислим 1608 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680839
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото
26 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
30.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х6
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото

Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
30.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250600 золото - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 26790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...