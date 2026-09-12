Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679472
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Длина кабеля, м
0.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
400
Описание товара Наушники Technics EAH-AZ60M2GS серебро
Благодаря 8-миллиметровым динамикам, специальной акустической конструкции и лучшему в своей категории шумоподавлению, AZ60M2 дает вам явное преимущество в звуке — куда бы вы ни отправились в свой напряженный день. Благодаря удобному дизайну, плавному переключению устройств и кристально чистому звуку вы не пропустите ни одной детали.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Длина кабеля, м
0.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Благодаря 8-миллиметровым динамикам, специальной акустической конструкции и лучшему в своей категории шумоподавлению, AZ60M2 дает вам явное преимущество в звуке — куда бы вы ни отправились в свой напряженный день. Благодаря удобному дизайну, плавному переключению устройств и кристально чистому звуку вы не пропустите ни одной детали.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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