Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%6 660 руб. 9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679164
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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Гарантия
12
Размеры в упаковке, см
19х7х4
Вес, г.
350
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black
Яркий экран, камера отличной чёткости, энергоэффективный аккумулятор в новом дизайне и тонком корпусе — всё это о новом TECNO SPARK Go 1.
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Теги товара: С быстрой зарядкой, 120 Гц
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Гарантия
12
Яркий экран, камера отличной чёткости, энергоэффективный аккумулятор в новом дизайне и тонком корпусе — всё это о новом TECNO SPARK Go 1.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: С быстрой зарядкой, 120 Гц
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: С быстрой зарядкой, 120 Гц
Достоинства:
Комментарий:
Нет гудков при звонке, за эти деньги телефон пойдет
Достоинства:
Комментарий:
пока работает . пришёл в упаковке ..
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший, работает исправно,не виснет.
Достоинства:
Комментарий:
телефон просто топ, прозрачьный чехол положили в коробку от телефона, мне нравится телефон, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для внучки. Очень понравился телефон. Работает хорошо,зарядку держит.
Достоинства:
Комментарий:
брала в подарок свекрови,телефон для своих денег довольно таки хороший!
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, прошло пол года, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный телефон, папа доволен
Достоинства:
Комментарий:
пришел упакован в заводской плёнке. при вскрытии все целое. доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант. Покупал в подарок. Всё отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, ребенку пройдет, работает шустро. Фотки конечно не супер, но нормально. В комплекте идёт зарядка, защитная плёнка и прозрачный чехол.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги телефон огонь
Достоинства:
Комментарий:
Все ок) С него и пишу. Довольна.
Достоинства:
Комментарий:
отличный шустрый, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
брали внуку, ему очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришёл хорошо упакован. Не пользовалась. взяла в подарок внуку.
Достоинства:
Комментарий:
На эти деньги норм ,динамик только писклявый . 5 месяцев работает . Ребенок счастлив.
Достоинства:
Комментарий:
телефон доставили во время за такую цену не плохой телефон заряд держит очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший. Подарок понравился.
Достоинства:
Комментарий:
вполне не плохой телефон за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Сын очень доволен подарком.
Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 1 4/64Gb Startrail Black
Достоинства:
Комментарий:
Нет гудков при звонке, за эти деньги телефон пойдет
Достоинства:
Комментарий:
пока работает . пришёл в упаковке ..
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший, работает исправно,не виснет.
Достоинства:
Комментарий:
телефон просто топ, прозрачьный чехол положили в коробку от телефона, мне нравится телефон, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для внучки. Очень понравился телефон. Работает хорошо,зарядку держит.
Достоинства:
Комментарий:
брала в подарок свекрови,телефон для своих денег довольно таки хороший!
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, прошло пол года, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный телефон, папа доволен
Достоинства:
Комментарий:
пришел упакован в заводской плёнке. при вскрытии все целое. доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вариант. Покупал в подарок. Всё отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, ребенку пройдет, работает шустро. Фотки конечно не супер, но нормально. В комплекте идёт зарядка, защитная плёнка и прозрачный чехол.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги телефон огонь
Достоинства:
Комментарий:
Все ок) С него и пишу. Довольна.
Достоинства:
Комментарий:
отличный шустрый, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
брали внуку, ему очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
телефон пришёл хорошо упакован. Не пользовалась. взяла в подарок внуку.
Достоинства:
Комментарий:
На эти деньги норм ,динамик только писклявый . 5 месяцев работает . Ребенок счастлив.
Достоинства:
Комментарий:
телефон доставили во время за такую цену не плохой телефон заряд держит очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший. Подарок понравился.
Достоинства:
Комментарий:
вполне не плохой телефон за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Сын очень доволен подарком.