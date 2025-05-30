Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus
Мощный медиаплеер Dune HD нового поколения 2-в-1: полный официальный Android TV 11 (с сертификациями Google и Netflix) + продвинутый функционал медиацентра Dune HD. Новейшие технологии. Dolby Vision & Atmos, AV1, YouTube 4K HDR, HDR10+, 4Kp60, ISO 4K DV P7 FEL. 4+32 Гб, 1 Гбит, Wi-Fi 6, USB 3.0, S/PDIF. Уникальное 2-в-1 сочетание официального Android TV и продвинутого медиацентра Dune HD. Используя всего одно устройство, вы можете смотреть потоковые видеосервисы в максимальном качестве (до 4K с Dolby Vision и Atmos), а также воспроизводить локальную библиотеку медиафайлов в самых продвинутых форматах (вплоть до ISO 4K с Dolby Vision FEL и полным меню диска) - используя продвинутый функционал медиацентра Dune HD.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Достоинства:
Комментарий:
Заочно ставлю 5 баллов, думаю оценка не поменяется в будущем. Доставка в срок, коробка целая, полный комплект , включая батарейки. Вообще покупал для проектора, как замену родному китайскому лаунчеру, но пока проектор только летит в Россию , протестировал сей девайс. Подключил к ТВ по HDMI 2.1 ( своим шнурком), интернет по LAN (держит в районе 450 mbps на загрузку , провайдер подает 500) более,чем норм. Пульт частично управляет тв , подключилось все без проблем, все настроилось, с маркета скачал нужное. Не разобрался пока как ставить APK, файлы APK с флэшки не видит, хотелось бы поставить нормальный VPN для youtube. SSD подключал к USB 3.0 , фильм 4к , поток примерно 60 mbps вытягивает без проблем, hdd не рекомендуют подключать , блок питания комплектный на 1.5 а , думаю можно без проблем поменять на более мощный . По звуку пока не проверить , не на чем,заявлена поддержка dolby Atmos, думаю как соединить с саундбаром тоже с dolby Atmos ? Вообщем пока все, на данный момент все отлично. Через сайт homatics сделал запрос update request , обновили до 14 android , все приложения работают, появились в настройках новые фишки, для кого это важно теперь полноценно работает AFR.
Достоинства:
Комментарий:
Брали приставку для старого Сони , подарили телевизору новую жизнь! Элементарно все подключается, работает очень быстро, доступ ко многим ресурсам. До этого была приставка от провайдера - это слезы. Из минусов - только подсветка в отключенном состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу на сюрприз, давно хотели обновить приставку, ему очень понравилось, до этого была Xiaomi первого поколения - эта конечно помощнее и побыстрее, фильмы в 4к смотрятся легко, ничего не висит и не тормозит. В общем покупкой довольны, упаковано было надёжно, спасибо большое продавцу. Однозначно рекомендую к покупке!!!
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Приставка очень производительная. С плеймаркета скачивает и ставит всё, что нужно. YouTube, Лампа, тюнеры и другое. Голосовое управление, подключение клавиатуры и джойстиков. Можно играть. практически нет ограничений
Достоинства:
Комментарий:
Приставка супер! Часик по настраивал, ничего страшного, пишут что с плей стора не качает приложения, все качает в прямых руках, винт подключать только с доп питанием!!! Скорость работы топовая, все форматы глотает! За батарейки спасибо) доставка 1 день
Достоинства:
Комментарий:
Приставка просто топ! До этого была Xiaomi tv box s 2nd gen - полное днище, работает нормально только первое время, потом забивается кэшем и временными файлами и начинает безбожно тупить, спасибо объему памяти!! Homatics грамотно подошли не только к объему и типу памяти, но и к охлаждению процессора (который, к слову, тот же, что у Xiaomi), а так же оптимизации ОС. Итог - стабильная и быстрая работа без лагов, приложения не выгружаются из памяти через 5 минут, 4К с высоким битрейтом играет легко, что еще нужно?
Достоинства:
Комментарий:
это моя первая медиаприставка, т.ч. сравнивать не с чем. Пользуюсь меньше суток, пока настраиваю ее под себя. Интерфейс интуитивно понятный.
Достоинства:
Комментарий:
работает исправно,приставка шустрая,всё нравится
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Телевизор с устаревшей оперативкой снова стал современным.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная приставка! Мощное железо внутри, Android TV 11 ну и самое главное стабильно работает. По сравнению с обычными приставками за 2-3 тыс.просто ракета.Плюс к этому очень стильный дизайн. Да, важно понимать что стоит не 2-3 т. а 9 но она того стоит.Кто думает платить ли за нее такие деньги,однозначно да,потому что стабильность работы на высоте,да и скупой платит дважды.При этом есть официальная тех.поддержка,что у некоторых приставок вообще редкость.Планирую прикупить такую еще одну и хочу провести эксперимент,обновить ее до Android TV 14
Достоинства:
Комментарий:
отличная приставка, работает супер, крутит в 4к hdr фильмы с кинопоиска, работает вообще без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
одна из лучших приставок на рынке, дороговата, но каждый рубль оправдывает сразу прошил атв14, полёт нормальный !!!
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление работает шустро по сравнению с первой приставкой .Все что хотел загрузил Если первая приставка грелась основательно ,то эта почти холодная.
Достоинства:
Комментарий:
Приставка всем нравится, работает быстро. Много ограничений у формата. Я был уверен, что если приставка на Андроид - я могу поставить ЛЮБОЕ приложение из гугл стора. По факту это вообще не так, нельзя даже гугловский chrome установить в качестве обозревателя. Нельзя apple music скачать, хотя на телефоне с андроидом он прекрасно работает... Так что перед покупкой имейте это в виду - я не знал.
Достоинства:
Комментарий:
Приставка очень хорошо оптимизирована, все плавно работает, не тормозит.
Достоинства:
Комментарий:
пока прошла только неделя - проблем нет, работает довольно шустро
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, мощная приставка, очень быстро работает
Достоинства:
Комментарий:
впечатления самые положительные. подключается к home assistant, можно управлять оттуда
Достоинства:
Комментарий:
Отличная приставка, шустрая, не виснет, не лагает, красивый дизайн нет ощущения китайского ширпотреба. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем подключил к телевизору через wi-fi, установил нужные программы и смотрю теперь фильмы из интернета без ноутбука. Раньше приходилось скачивать, так как онлайн постоянно тормозило. Через приставку пока не замечал подтормаживаний, хотя скорость не более 100 МБт выдаёт роутер.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла с 11 андроидом, жду обновления. Упаковано отлично, приставка великолепная - всё очень быстро и беспроблемно работает. Среди всех что пробовал - эта лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, единственное по usb 3 порту проседает питание. Для прожорливых дисков не пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, тяжелая по весу, сейчас разбираюсь с интерфейсом, немного сделан бестолкова
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, тянет все что нужно и даже больше!
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, после мибокса 1ой ревизии, небо и земля)
Отзывы о товаре Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus
Достоинства:
Комментарий:
Заочно ставлю 5 баллов, думаю оценка не поменяется в будущем. Доставка в срок, коробка целая, полный комплект , включая батарейки. Вообще покупал для проектора, как замену родному китайскому лаунчеру, но пока проектор только летит в Россию , протестировал сей девайс. Подключил к ТВ по HDMI 2.1 ( своим шнурком), интернет по LAN (держит в районе 450 mbps на загрузку , провайдер подает 500) более,чем норм. Пульт частично управляет тв , подключилось все без проблем, все настроилось, с маркета скачал нужное. Не разобрался пока как ставить APK, файлы APK с флэшки не видит, хотелось бы поставить нормальный VPN для youtube. SSD подключал к USB 3.0 , фильм 4к , поток примерно 60 mbps вытягивает без проблем, hdd не рекомендуют подключать , блок питания комплектный на 1.5 а , думаю можно без проблем поменять на более мощный . По звуку пока не проверить , не на чем,заявлена поддержка dolby Atmos, думаю как соединить с саундбаром тоже с dolby Atmos ? Вообщем пока все, на данный момент все отлично. Через сайт homatics сделал запрос update request , обновили до 14 android , все приложения работают, появились в настройках новые фишки, для кого это важно теперь полноценно работает AFR.
Достоинства:
Комментарий:
Брали приставку для старого Сони , подарили телевизору новую жизнь! Элементарно все подключается, работает очень быстро, доступ ко многим ресурсам. До этого была приставка от провайдера - это слезы. Из минусов - только подсветка в отключенном состоянии.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу на сюрприз, давно хотели обновить приставку, ему очень понравилось, до этого была Xiaomi первого поколения - эта конечно помощнее и побыстрее, фильмы в 4к смотрятся легко, ничего не висит и не тормозит. В общем покупкой довольны, упаковано было надёжно, спасибо большое продавцу. Однозначно рекомендую к покупке!!!
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Приставка очень производительная. С плеймаркета скачивает и ставит всё, что нужно. YouTube, Лампа, тюнеры и другое. Голосовое управление, подключение клавиатуры и джойстиков. Можно играть. практически нет ограничений
Достоинства:
Комментарий:
Приставка супер! Часик по настраивал, ничего страшного, пишут что с плей стора не качает приложения, все качает в прямых руках, винт подключать только с доп питанием!!! Скорость работы топовая, все форматы глотает! За батарейки спасибо) доставка 1 день
Достоинства:
Комментарий:
Приставка просто топ! До этого была Xiaomi tv box s 2nd gen - полное днище, работает нормально только первое время, потом забивается кэшем и временными файлами и начинает безбожно тупить, спасибо объему памяти!! Homatics грамотно подошли не только к объему и типу памяти, но и к охлаждению процессора (который, к слову, тот же, что у Xiaomi), а так же оптимизации ОС. Итог - стабильная и быстрая работа без лагов, приложения не выгружаются из памяти через 5 минут, 4К с высоким битрейтом играет легко, что еще нужно?
Достоинства:
Комментарий:
это моя первая медиаприставка, т.ч. сравнивать не с чем. Пользуюсь меньше суток, пока настраиваю ее под себя. Интерфейс интуитивно понятный.
Достоинства:
Комментарий:
работает исправно,приставка шустрая,всё нравится
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Телевизор с устаревшей оперативкой снова стал современным.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная приставка! Мощное железо внутри, Android TV 11 ну и самое главное стабильно работает. По сравнению с обычными приставками за 2-3 тыс.просто ракета.Плюс к этому очень стильный дизайн. Да, важно понимать что стоит не 2-3 т. а 9 но она того стоит.Кто думает платить ли за нее такие деньги,однозначно да,потому что стабильность работы на высоте,да и скупой платит дважды.При этом есть официальная тех.поддержка,что у некоторых приставок вообще редкость.Планирую прикупить такую еще одну и хочу провести эксперимент,обновить ее до Android TV 14
Достоинства:
Комментарий:
отличная приставка, работает супер, крутит в 4к hdr фильмы с кинопоиска, работает вообще без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
одна из лучших приставок на рынке, дороговата, но каждый рубль оправдывает сразу прошил атв14, полёт нормальный !!!
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление работает шустро по сравнению с первой приставкой .Все что хотел загрузил Если первая приставка грелась основательно ,то эта почти холодная.
Достоинства:
Комментарий:
Приставка всем нравится, работает быстро. Много ограничений у формата. Я был уверен, что если приставка на Андроид - я могу поставить ЛЮБОЕ приложение из гугл стора. По факту это вообще не так, нельзя даже гугловский chrome установить в качестве обозревателя. Нельзя apple music скачать, хотя на телефоне с андроидом он прекрасно работает... Так что перед покупкой имейте это в виду - я не знал.
Достоинства:
Комментарий:
Приставка очень хорошо оптимизирована, все плавно работает, не тормозит.
Достоинства:
Комментарий:
пока прошла только неделя - проблем нет, работает довольно шустро
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, мощная приставка, очень быстро работает
Достоинства:
Комментарий:
впечатления самые положительные. подключается к home assistant, можно управлять оттуда
Достоинства:
Комментарий:
Отличная приставка, шустрая, не виснет, не лагает, красивый дизайн нет ощущения китайского ширпотреба. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем подключил к телевизору через wi-fi, установил нужные программы и смотрю теперь фильмы из интернета без ноутбука. Раньше приходилось скачивать, так как онлайн постоянно тормозило. Через приставку пока не замечал подтормаживаний, хотя скорость не более 100 МБт выдаёт роутер.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла с 11 андроидом, жду обновления. Упаковано отлично, приставка великолепная - всё очень быстро и беспроблемно работает. Среди всех что пробовал - эта лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, единственное по usb 3 порту проседает питание. Для прожорливых дисков не пойдет.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, тяжелая по весу, сейчас разбираюсь с интерфейсом, немного сделан бестолкова
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, тянет все что нужно и даже больше!
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, после мибокса 1ой ревизии, небо и земля)