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Электросушитель для рук "Puff-8809", белый, 0,85 кВт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электросушитель для рук "Puff-8809", белый, 0,85 кВт

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678761
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
сеть
Материал
пластик
Мощность, Вт
850
Температура воздушного потока, °С
54
Габаритные размеры, мм
250x150x215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х16
Вес, г.
600

Описание товара Электросушитель для рук "Puff-8809", белый, 0,85 кВт

Электросушитель для рук Puff-8809 - удобное и эффективное устройство для быстрой сушки рук. Эта электрическая сушилка идеально подходит для использования в общественных местах. Благодаря автоматической функции, пользователи могут быстро и гигиенично высушить руки. Сушитель для рук Puff-8809 имеет стильный дизайн и легко вписывается в интерьер ванных комнат. С его помощью вы экономите время и средства, не используя бумажные полотенца. Этот настенный сушитель обладает мощностью 0.85 кВт, обеспечивая быструю и эффективную сушку рук. Электросушитель для рук Puff-8809 - надежное и долговечное решение для общественных мест и офисов. Он идеально подходит для помещений с высокой проходимостью людей, где важна быстрая гигиеническая сушка рук.

Отзывы о товаре Электросушитель для рук "Puff-8809", белый, 0,85 кВт




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Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
сеть
Материал
пластик
Мощность, Вт
850
Температура воздушного потока, °С
54
Габаритные размеры, мм
250x150x215
Страна производитель
Китай
Описание
Электросушитель для рук Puff-8809 - удобное и эффективное устройство для быстрой сушки рук. Эта электрическая сушилка идеально подходит для использования в общественных местах. Благодаря автоматической функции, пользователи могут быстро и гигиенично высушить руки. Сушитель для рук Puff-8809 имеет стильный дизайн и легко вписывается в интерьер ванных комнат. С его помощью вы экономите время и средства, не используя бумажные полотенца. Этот настенный сушитель обладает мощностью 0.85 кВт, обеспечивая быструю и эффективную сушку рук. Электросушитель для рук Puff-8809 - надежное и долговечное решение для общественных мест и офисов. Он идеально подходит для помещений с высокой проходимостью людей, где важна быстрая гигиеническая сушка рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электросушитель для рук "Puff-8809", белый, 0,85 кВт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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