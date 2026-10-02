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Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM White

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Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
3 790 руб.  6 890 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 133137
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM White
3 790 руб. -45%
6 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х23
Вес, кг.
2.27

Описание товара Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM White

Обеспечивает быструю сушки рук после мытья. Данный прибор включается автоматически, если поднести руки к воздуховыпускной решетке на расстояние 200 мм. Сушилка не требует заземления. Специальное расположение активного инфракрасного сенсора обеспечивает быструю реакцию на поднесение рук.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM White




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает быструю сушки рук после мытья. Данный прибор включается автоматически, если поднести руки к воздуховыпускной решетке на расстояние 200 мм. Сушилка не требует заземления. Специальное расположение активного инфракрасного сенсора обеспечивает быструю реакцию на поднесение рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для рук Ballu BAHD-2000DM White - этот товар вы можете купить по цене 3790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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