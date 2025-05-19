Smart TV Медиаплеер Dune HD AV1 4K
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Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678567
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаплеер
Автономность
нет
Видеозахват
нет
Входы
USB, HDMI
Дисплей
нет
Комплектация
медиаплеер, адаптер питания, батарейки, документация, кабель HDMI, пульт ДУ
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Режим отложенного просмотра
нет
Таймер записи
нет
Тип подключения
беспроводной
Тип устройства
медиаплеер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х6
Вес, г.
550
Описание товара Smart TV Медиаплеер Dune HD AV1 4K
Медиаплеер Dune HD AV1 4K поддерживает видеоформат 2160p 4K UHD и 3D-видео. Для управления устройством используются беспроводной пульт и мобильное приложение. Медиаплеер Dune HD AV1 4K подходит для интеграции в систему умного дома. Модель рассчитана на воспроизведение видео и аудио большинства распространенных форматов.
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Бренд
Тип товара
Медиаплеер
Автономность
нет
Видеозахват
нет
Входы
USB, HDMI
Дисплей
нет
Комплектация
медиаплеер, адаптер питания, батарейки, документация, кабель HDMI, пульт ДУ
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Режим отложенного просмотра
нет
Таймер записи
нет
Тип подключения
беспроводной
Развернуть
Тип устройства
медиаплеер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Медиаплеер Dune HD AV1 4K поддерживает видеоформат 2160p 4K UHD и 3D-видео. Для управления устройством используются беспроводной пульт и мобильное приложение. Медиаплеер Dune HD AV1 4K подходит для интеграции в систему умного дома. Модель рассчитана на воспроизведение видео и аудио большинства распространенных форматов.
Достоинства:
Комментарий:
Давно знаком с брендом Dune HD, из за наличия собственной оболочки, можно поставить приложения, которых нет на Андроид, например Домашнее ТВ бесплатно. Подходит тем, у кого большие коллекции фильмов на дисках, воспроизводит большинство форматов без проблем из коробки, не нужны никакие специальные кодеки и плееры. На Андроидных приставках несколько сложнее, они заточены на облачный контент.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился . Хотелось бы более качественное описание по потенциалу и настройкам.
Достоинства:
Комментарий:
очень приятная железка! работает четко, стоит как полкрыла , но это самая дешевая.. все остальные как сам самолет.. а кажут так же. так что цена/какчество - лучше не придумаешь.. берите если найдете.. я брал по 6400 или около того.. маленькая , удобная, красивая, все интерфейсы есть.. да и часы бесплатнтые..
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественное исполнение. Памяти хватает,быстродействие отличное.Картинка получше чем у китайского Tanix.
Smart TV Медиаплеер Dune HD AV1 4K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Smart TV Медиаплеер Dune HD AV1 4K
Достоинства:
Комментарий:
Давно знаком с брендом Dune HD, из за наличия собственной оболочки, можно поставить приложения, которых нет на Андроид, например Домашнее ТВ бесплатно. Подходит тем, у кого большие коллекции фильмов на дисках, воспроизводит большинство форматов без проблем из коробки, не нужны никакие специальные кодеки и плееры. На Андроидных приставках несколько сложнее, они заточены на облачный контент.
Достоинства:
Комментарий:
мне понравился . Хотелось бы более качественное описание по потенциалу и настройкам.
Достоинства:
Комментарий:
очень приятная железка! работает четко, стоит как полкрыла , но это самая дешевая.. все остальные как сам самолет.. а кажут так же. так что цена/какчество - лучше не придумаешь.. берите если найдете.. я брал по 6400 или около того.. маленькая , удобная, красивая, все интерфейсы есть.. да и часы бесплатнтые..
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественное исполнение. Памяти хватает,быстродействие отличное.Картинка получше чем у китайского Tanix.