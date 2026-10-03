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Satoh, Somei Mandala Trilogy 4251804121477 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Satoh, Somei Mandala Trilogy 4251804121477 виниловая пластинка

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Satoh, Somei Mandala Trilogy 4251804121477 виниловая пластинка - фото 1
Satoh, Somei Mandala Trilogy 4251804121477 виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Somei Satoh
Альбом (сингл)
Mandala Trilogy + 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Satoh, Somei Mandala Trilogy 4251804121477 виниловая пластинка - фото 1
  • Satoh, Somei Mandala Trilogy 4251804121477 виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676354
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Satoh, Somei Mandala Trilogy 4251804121477 виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wrwtfww Records
Barcode
[4251804121477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Somei Satoh
Альбом (сингл)
Mandala Trilogy + 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mandala, Mantra, Tantra, Mai The End
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Satoh, Somei Mandala Trilogy 4251804121477 виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mandala, Mantra, Tantra, Mai The End

Отзывы о товаре Satoh, Somei Mandala Trilogy 4251804121477 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wrwtfww Records
Barcode
[4251804121477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Somei Satoh
Альбом (сингл)
Mandala Trilogy + 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mandala, Mantra, Tantra, Mai The End
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mandala, Mantra, Tantra, Mai The End
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Satoh, Somei Mandala Trilogy 4251804121477 виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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